جنيفر لوبيز تؤجج شائعات انفصالها... ماذا فعلت؟

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زادت النجمة جنيفر لوبيز الشكوك حول اقتراب انهيار زواجها الرابع من الممثل الأميركي بن أفليك.وفي مقطع فيديو متداول على "إنستغرام"، بدت جنيفر لوبيز (54 عاماً) مرتبكة خلال ردها على سؤال حول انفصالها، في مؤتمر صحافي عقدته في مكسيكو سيتي، أمس الأربعاء، بمناسبة إطلاق فيلمها الجديد "أطلس"، من إنتاج منصة نتفليكس، المقرر بدء عرضه غداّ الجمعة.وإذ حاولت الابتسام والنظر بعيداً، سارع زميلها في الفيلم الممثل الكندي سيمو ليو إلى استدراك الموقف، والرد على السؤال بأن المؤتمر الصحافي من أجل "أطلس" فقط، مطالباً الصحافيين بالتوقف عن طرح أسئلة شخصية عنها.