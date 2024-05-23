بيلا حديد تثير ضجة كبيرة.. شاهدوا آخر اطلالة لها

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أثارت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد ضجةً كبيرة، بعد ظهورها بفستان مستوحى بالكامل من الكوفية في مدينة كان الفرنسية، كتعبير للتضامن مع القضية الفلسطينية.وأرسلت بيلا رسالة تضامن جديدة مع فلسطين أثناء خروجها من الفندق الذي تقيم فيه، في مدينة كان الفرنسية، من خلال فستانها الذي تميز بلونيه الأبيض والأحمر.