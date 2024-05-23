بتوقيع مصممين لبنانيين.. اطلالات صبا مبارك تخطف الأنظار في "كان"

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حضور النجمة واختيارها للأزياء كان حديث الصحف التي تعنى بالموضة، اذ أثنى العديد على اطلالتيها في "كان".

حملت إطلالتا الفنانة الأردنية صبا مبارك في مهرجان "كان" السينمائي الدولي في فرنسا، والذي افتتحت دورته الـ 77 الأسبوع الماضي، توقيع مصممين لبنانيين.وحضرت مبارك حفلة Women In Cinema التي استضافتها مجلة "فانيتي فير"، مرتدية ثوبًا أسود اللون حمل توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي.في إطلالتها الثانية، اختارت ثوباً أخضر اللون من لمسة المصمم اللبناني جورج حبيقة.