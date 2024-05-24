إطلالات ليدي غاغا الغريبة مستمرة... ارتدت جزء سيارة!

ارتقت النجمة الأميركية ليدي غاغا إلى مستوى جديد في إطلالاتها المثيرة للجدل، خلال العرض الأول للفيلم الخاص بجولتها الغنائية " Chromatica Ball".



وخطفت المغنية البالغة من العمر 38 عامًا الأنظار أثناء سيرها على السجادة الحمراء قبل العرض؛ بسبب غرابة الإطلالة، حيث ارتدت زيًّا أبيض اللون بالكامل بدا وكأنه "أحد مكونات سيارة" دُمجت مع الفستان من منطقة الكتفين.