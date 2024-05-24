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المرأة

نصيحة ياسمين صبري للفتيات

Lebanon 24
24-05-2024 | 23:00
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 وجّهت الفنانة ياسمين صبري رسالة الى الفتيات، تنصحهن فيها بعدم التصنّع من أجل أحد، وأن يكنَّ على طبيعتهن، مع الحفاظ على جوهرهن.

 وقالت ياسمين في تصريحات على هامش حضورها فعاليات "مهرجان كان السينمائي": "لا أحب أن أكون دائماً الشخصية الناصحة والواعظة، أنا إنسانة أفعل كل ما يناسبني وأرتاح له، وأقول لكل فتاة: كوني نفسك".

وتحدثت ياسمين عن تواجدها في "مهرجان كان السينمائي"، مؤكدةً أن أي فنان يتمنى المشاركة في مهرجان دولي يتابعه العالم، لا بل يتشرّف بذلك قائلةً: "شرف لي المشاركة في "كان"، فكل فنان يحلم بالمشاركة فيه".

(لها)

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