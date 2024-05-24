بعد غياب 7 سنوات.. أحلام تُغني في الكويت

تلقى جمهور النجمة الإماراتية أحلام الشامسي خبراً سعيداً بإعلان عودتها إلى الغناء في دولة الكويت بعد غياب 7 سنوات، ضمن مشاركتها في "مهرجان ليلة عمر" الغنائي.

ونشر منظّمو الحدث الملصق الدعائي للحفل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسم الفنانة الخليجية الـ"ترند".

وأُرفق الـ"بوستر" بالتعليق: "تشتاق، ونشتاق بعد غياب طويل اللقى صار قريب جداً، الفنانة القديرة أحلام الشامسي في "ليلة فنانة العرب" قريباً في دولة الكويت ضمن فعاليات "مهرجان ليلة عمر"، حفل استثنائي بكل تفاصيله، تُطرح التذاكر قريباً".

وفي سياق متصل، كشفت جريدة "القبس" الكويتية أن المايسترو أمير عبد المجيد سيقود الفرقة الموسيقية، مصحوباً بأوركسترا تضم أكثر من 80 عازفاً لتقدّم مجموعة من أجمل أغاني أحلام.

وقال عبدالعزيز الزيدي رئيس مجلس إدارة شركة "ليلة عمر للإنتاج الفني" إن "ليلة فنانه العرب" تأتي ضمن سلسلة من الليالي الناجحة تنظّمها الشركة والفريق الفني خلال فعاليات "مهرجان ليلة عمر"، والتي يحييها كبار الفنانين على المستويين العربي والخليجي. (لها)