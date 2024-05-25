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المرأة

خسرت 50 كيلوغراما من وزنها.. فنانة عربية شهيرة تكشف السر (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2024 | 00:31
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روت الفنانة المصرية شيماء سيف، كيف خسرت 50 كيلوغراما من وزنها، وقالت إن السبب وراء ذلك عملية تكميم المعدة اضطرت للخضوع لها بسبب مشكلة في مفصل الرجل.

وأضافت شيماء خلال ظهورها في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، أنها لجأت للعمل الجراحي بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث قرر طبيبها إجراء عملية تغيير مفصل لأنها باتت تجد صعوبة بالمشي وصعود السلم.
 
وأضافت أن الفنانة يسرا هي من اصطحبتها لطبيب آخر طمأنها على صحتها، وطلب منها أن تنقص من وزنها، كما أن الفنانة مي كساب شجعتها على إجراء عملية تكميم المعدة.
 
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وتابعت أنها خسرت 20 كيلو غرام من وزنها بعد العملية مباشرة، ومن ثم باتت تخسر كل شهر 6 كلغم، وأصبحت ترفض تناول الطعام فجأة.

وعلقت "السنة اللي فاتت بقيت مش قادرة أحرك ركبتي فجأة، وأصرخ من الألم وأنا بصعد الدرج، وحزنت جداً لما تقررلي عملية لكبار السن، ومي كساب كانت بتزن عليان علشان أعملها".

وأعربت شيماء عن سعادتها الكبيرة بإقدامها على هذه الخطوة التي ساهمت بتغيير حياتها نحو الأفضل، وسمحت لها بتأدية جميع احتياجاتها دون صعوبة، معقبة " بقيت بقرف أشوف حد بياكل، وبشوف فيديوهاتي القديمة بتخض، ومبسوطة أني بقيت أركع وأنا بصلي".(فوشيا)

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