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المرأة

من داخل الباركينغ.. فنانة لبنانية غائبة بإطلالة جريئة وبلوك جديد (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2024 | 02:52
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نشرت الفنانة قمر فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت قمر في الفيديو بإطلالة جريئة من داخل موقف للسيارات حيث ارتدت "كروب توب" قصيرة مع بنطال وجاكيت من الجينز، واعتمدت لشعر القصير وهي المعروقة بشعرها الطويل.
 
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وعلقت قمر على الفيديو قائلة: "العودة إلى الجذور".

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أثنوا على الفيديو.

المصدر: رصد لبنان 24
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