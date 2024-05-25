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المرأة

نجمة تُفجر مُفاجأة: حرموها من ابنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2024 | 04:09
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فجرت النجمة السعودية ريم عبدالله مفاجآت كثيرة جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

بكت بحرقة
فقد أوضحت الفنانة بداية أنها كانت متزوجة من شخصية مشهورة، مشددة على وجوب عدم ذكر اسمه.

وقالت خلال بودكاست "احكي مع مالك"، إنها انتقلت من الزواج إلى الخلع، واستكملت حديثها موضحة: "عندما تكون إنسانا ناضجا وواعيا، تستطيع قول لأ".

كما تحدثت ريم عبدالله عن ابنها الوحيد وهي تبكي، مبينة أنها محرومة من رؤيته مؤخراً بسبب مشاكل مع طليقها.
 
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وقالت بحرقة: "ابني سلطان أتمنى أشوفك في مكان تستاهله"، مضيفة أنه لا يحق لأحد على وجه الأرض أن يحرم أماً من فلذة كبدها.

وتابعت باكية: "أقول لابني الله يحفظك وأشوفك في مكان تستاهله ومكان يكون فيه عوض جميل.. ما أخاف يلومني في المستقبل هو هيفهم كل شيء، ولا أقبل أصلاً إنه ما يفهم إلا الحقيقة ما راح أزيف".

"تريند"
يذكر أن ريم كانت تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فور انتهاء الحلقة، حيث علق كثيرون على نضجها وطريقة كلامها عن زواجها وانفصالها.

فيما تعاطف آخرون مع قصتها، مشيرين إلى أن أبشع أنواع الانتقام هو حرمان الأهل من أبنائهم.(العربية)




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