تعرّفي على غسول الوجه الأنسب لبشرتك

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من المؤكد أن غسول الوجه ينظف المسام بعمق، وعادةً ما يكون خيارًا أفضل للبشرة الدهنية، في حين أن منظفات الوجه يمكن أن تكون لها فوائد مرطبة، فغسول الوجه أشبه بالصابون، فيما تكون منظفات الوجه أكثر كالحليب. يلعب غسول الوجه دورًا أساسيًا في روتين العناية بالبشرة، ويفسح المجال أمامك للعناية ببشرتك وتطبيق كريم العناية عليها؛ إذ يزيل الشوائب والزيوت والمكياج عن الجلد، حتى تعمل منتجات العناية بالبشرة بطريقة أكثر فعالية.من المؤكد أن غسول الوجه ينظف المسام بعمق، وعادةً ما يكون خيارًا أفضل للبشرة الدهنية، في حين أن منظفات الوجه يمكن أن تكون لها فوائد مرطبة، فغسول الوجه أشبه بالصابون، فيما تكون منظفات الوجه أكثر كالحليب.

صاحبات البشرة "العادية" بإمكانهن استخدام المنظفات التي يفضلنها مع الامتناع عن تلك التي تحتوي على الكبريتات، أو التركيبات المعتمدة على الزيوت المعدنية، للحصول على الترطيب الأمثل والوقاية من تقدم السن، ويوصي الخبراء بضرورة البحث عن مكونات لطيفة أو مغذية مثل الأحماض الأمينية والسيراميد والخلطات النباتية اللطيفة.



إن كنت من أصحاب البشرة العادية، تستطيعين استخدام Monat وهو منظف كريمي لطيف، يعمل بشكل جيد على تنظيف البشرة من الشوائب دون تجريدها. وبعد الغسيل، يترك البشرة رطبة وناعمة.

هذا المنتج هو منظف مضاد للتلوث، ينقي البشرة من الجزيئات الملوثة الصغيرة التي تكون في بعض الأحيان أصغر من المسام الموجودة على الوجه، فتستعيد البشرة نقاءها مرة أخرى، وإشراقتها الطبيعية وتوهجها المنعش، ولا يترك هذا الغسول البشرة جافة بعد التنظيف.

والبشرة المختلطة كما تعرفين تكون فيها المنطقة T من الوجه دهنية والخدود أكثر جفافاً، وتحتاج إلى منظف يتحكم في الزيت، ويوازن منطقة T، ويرطب المناطق الأكثر جفافاً. ويُعد منظف الوجه المرطب من CeraVe مع السيراميد طريقة رائعة لترطيب المناطق الأكثر جفافاً والمختلطة بشكل جيد ويُنصح ذوو البشرة المختلطة باستخدام المنظفات الخالية من الكبريتات؛ لأن هذه التركيبة تلبي الاحتياجات كلها.

وللبشرة الجافة تعتبر المنظفات الكريمية اللطيفة الأفضل، لأنها لن تزيل الزيوت، وتمنع الجلد من الجفاف، كما ينصح الخبراء بتقشير الوجه ذي البشرة الجافة بلطف؛ لأن التراكمات يمكن أن تمنع الزيوت من الدخول والخروج، لأن البشرة تبدو جافة، ولكنها ليست نظيفة.

وSkinceuticals منظف كريمي لن يترك بشرتك جافة؛ لأنه يحتوي على رائحة الحمضيات الطازجة، بالإضافة إلى قوة تنظيف إضافية. (فوشيا)



