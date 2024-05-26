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المرأة

أرادت خصراً صغيراً .. شابة تخوض تجربة مليئة بالمخاطر وهذه النتيجة!

Lebanon 24
26-05-2024 | 01:45
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تحدثت الشابة البلجيكية "جادا سباركز" عن سعيها المستمر للحصول على خصر صغير كنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حيث خضعت لعملية جراحية لإزالة أحد أضلاعها وذلك بقيمة 19 ألف دولار.

 وفي التفاصيل، قالت جادا إنه على الرغم من أن جسدها بدا في البداية "غريبًا" بعد العملية، إلا أنها سعيدة بالنتائج.

 وشرحت جادا أنها شعرت في البداية بغرابة الأمر خصوصا بسبب الفجوة التي سببها غياب ضلعها إلا أنها اعتادت على الشكل الجديد لجسدها بعد مرور ثلاثة أشهر على العملية.

 وقالت جادا إنها شاهدت الكثير من الأفلام الوثائقية قبل إجراء العملية وبحثت عن المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع، لكي تكون على اطلاع جيد بالأمر.

 وأجرت جادا العملية المليئة بالمخاطر في واشنطن، وكانت بذلك أول بلجيكية تخضع لهذه الجراحة. (lbc)

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