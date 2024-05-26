أفضل 5 عطور لهذا الصيف.. تعرفي عليها

غالباً ما تكون العطور الصيفية منعشة ومرتبطة بمشاعر الفرح والإيجابية. وتكون مصممة لتتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة. من روائح الحمضيات إلى نفحات الفواكه الطازجة والزهور، وتلك العطور الصيفية البحرية المفعمة بالحيوية، تخلق هذه التركيبات العطرية الصيفية أحاسيس من الحرية والسعادة.

لذلك لا بد أن نتوقف ونختار العطر الذي سنعتمده خلال الصيف بكل تأنٍ، فذكرياتنا الجميلة خلال هذا الفصل ستكون جميعها مرتبطة به.

Mémoire de Roses من L'ARTISAN PARFUMEUR

أضافت علامة L'Artisan Parfumeur عطراً جديداً إلى تشكيلتها المذهلة، وهو عطرٌ مستوحى من أجمل نوعٍ من الورود وأكثرها تفرداً.

يجمع العطر الجديد بين عبير الوردة المميزة ونفحات الحمضيات ليقدم توليفة مستوحاة من عالم الخيال. تتناغم الخصائص الحيوية والمنعشة للوردة النضرة مع عبق المندرين والبرغموت مع لمسة من المسك القطني.

OLYMPÉA PARFUM الجديد من RABANNE

يحتفظ عطر Olympéa Parfum برائحة الفانيليا الغامضة التي تثري عطور Olympéa منذ بداية رحلتها، إذ حرص صانعا العطور الشهيران عالمياً Paul Guerlain وAnne Flipo، على إبداع هذه التحفة الفنية باستخدام مزيج من الروائح النباتية ينسجم مع الفلفل الوردي المنعش وخلاصة المريمية العطرية، ما يمنح التركيبة عبقاً منعشاً غير مسبوق.

كما يتمثل العبق الأساسي للعطر في نفحات الأزهار التي لا تقاوم، وتضم روائح الياسمين ومستخلص الورد وزهر البرتقال. لينتهي برائحةٍ أخاذة تجمع حبوب الفانيليا وراتنج البنزوين وعبير المسك، تعبيراً عن الطابع الساحر للأنوثة المهيمنة.

MCM CRUSH من MCM

يحتفي عطر MCM CRUSH بالصداقة القوية التي تنشأ بين السيدات والطاقة الإيجابية والمرِحة التي تنبثق فيما بينهنّ حينما يساندن بعضهنّ البعض. وينفرد العطر بتركيبته المبتكرة من مزيج الأزهار الفوّاحة وعبق الأخشاب الرائع، مما يمنح رائحة استثنائية وترمز إلى اللحظات التي لا تنسى، ويجعله مثالياً لفصل الصيف.

ويكشف العطر في نفحاته العليا عن رائحة الفواكه والأزهار من خلال رحيق المشمش والفواكه المجمدة، بينما تكشف النفحات الوسطى عن عبير وردة روز دو ماي وشذى زهرة الماغنوليا والفاونيا البيضاء، مما يمنح توليفة حلوة لا يمكن مقاومتها. أما النفحات القاعدية للعطر، فتزهو بمزيج مميز من رائحة خشب الأرز والأمبريت وخشب الكشمير، مما يترك انطباعاً من الرقي والجاذبية على حضور السيدات.

LES EPURES DE PARFUM من Cartier

من صميم عراقة كارتييه وإبداعها الاستثنائي في عالم المجوهرات الفاخرة، ابتكرت مصمّمة العطور لدى الدار ماتيلد لوران أول مجموعة من عطر Les Épures de Parfum كي تكون بمثابة خمس تحف أثيرية تأسر الفؤاد بروائحها الأخاذة.

تتسم عطور المجموعة الخمسة، Pur Muguet وPur Kinkan وPur Magnolia و Pure Rose و Pur Lilas، بطابعها الذي يحاكي مصادر إلهامها بمنتهى الواقعية بكل ما تنطوي عليه مكوناتها من حيوية تنبثق من الطبيعة الغنّاء وروائعها.

لتحملنا إلى لحظات تقشير البرتقال الذهبي النضر تمهيداً للاستمتاع بمذاقه اللذيذ فيما يفوح في الأجواء عبير زنابق الوادي، وكل ذلك بأسلوب يحاكي الرائحة الحقيقية بحذافيرها، فهنا بالذات يكمن سرّ تميّز المجموعة وتفرّدها.

عطر Solaris من Penhaligon's

عطر جديد يحتفي بالشمس وانبعاث الحياة ونهاية النهار العابقة بالألوان. تمتزج فيه رائحة بالحمضيات المنعشة والمدهشة بتحولاتها الدائمة والكشمش الأسود العميق والثابت، مع لمسة من الأزهار البيضاء.

تبدأ النوتات العطرية الحمضية برائحة الكشمش الأسود القوية. ثم تكتسب لمسة من الأناقة بالزهور البيضاء النقية التي تجعل النوتات الوسطى للعطر تزداد تألقًا.

وبلمسة نهائية ناعمة مع الروائح الخشبية والفانيلا. عطرٌ يُعبّر عن الأناقة، بلمسة نهائية ناعمة من الأخشاب والفانيلا، مثالي لفصل الصيف. (