ماريتا الحلاني تكشف موقفها من الجدل الحالي حول شائعات حملها

عادت شائعة حمل الفنانة ماريتا الحلاني، إلى الواجهة مجددًا في أحدث ظهور جمعها مع والدها الفنان عاصي الحلاني.

وخضعت ماريتا لجسلة تصوير إلى جانب والدها، لصالح مجلة Hello بالعربية، ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي استدارة بطن ماريتا؛ ما أثار تساؤلاتهم حول حقيقة حملها بطفلها الأول من زوجها كميل أبي خليل.

وأكَّد الكثيرون إلى أن ماريتا تعدت الأشهر الأولى من الحمل، إذا بدا واضحًا تكور بطنها وزيادة وزنها لدى ارتدائها فستانًا أبيض قصيرًا، جاء بقصة ضيقة لإبراز منحنيات جسدها.

ولم تعلق ماريتا على خبر حملها إلى الآن، رغم أنها نفت سابقًا الأخبار ذاتها، مؤكدةً أنها ستعلن الأخبار السعيدة لجمهورها في حال كانت حقيقية.

وصرَّحت في أحد اللقاءات: هذه الشائعات حلوة، وتسعدني لأني أشعر أن الجمهور يحبني، وأنا لن أخفي الأمر عنه؛ لأنني أحب مشاركة متابعيني كل شيء وأكيد عندما يحدث سأعلن الخبر.

ويُشار إلى أنها المرة الأولى التي يخضع فيها الحلاني وماريتا لجلسة تصوير خاصة بهما، إذ أعربت ماريتا عن سعادتها بهذا اللقاء.

ومن بين الأسئلة التي طرحتها ماريتا على والدها، ما إذا كان يتوقع أن ينجب ابنة تمتلك موهبة التمثيل والغناء، ليجيبها أنه لم يتوقع ذلك، لكنه سعيد بأنه أنجب ابنة تمتلك صوتًا جميلًا وتجيد التمثيل، وأكثر ما يحبه بها طموحها وعزيمتها على الاستمرارية. (فوشيا)