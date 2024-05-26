Advertisement

فنون ومشاهير

بسمة بوسيل تتعرض لوعكة صحية: "أنا طفل مريض"

Lebanon 24
26-05-2024 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1204439-638523526580362919.jpg
Doc-P-1204439-638523526580362919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن تعرضها لوعكة صحية عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت بوسيل عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورة لها وهي تتلقى العلاج، وعلقت عليها قائلة: "النهاردة أنا طفل مريض".
Advertisement
 
 


مواضيع ذات صلة
"تيك توكر" ثرية تتعرض للسرقة والضرب على يد عصابة ملثمة (صورة)
lebanon 24
26/05/2024 23:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة غامضة من تامر حسني تعيد الحديث عن عودته إلى بسمة بوسيل
lebanon 24
26/05/2024 23:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب حالة الملك سلمان الصحية... تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان
lebanon 24
26/05/2024 23:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة خاركيف في أوكرانيا: المدينة تتعرض لهجوم روسي بالصواريخ
lebanon 24
26/05/2024 23:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

بوسيل

تتعرض

لوعكة

صحية...

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:03 | 2024-05-24
16:03 | 2024-05-26
08:18 | 2024-05-26
04:25 | 2024-05-26
03:00 | 2024-05-26
01:45 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24