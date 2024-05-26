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فنون ومشاهير
بسمة بوسيل تتعرض لوعكة صحية: "أنا طفل مريض"
Lebanon 24
26-05-2024
|
13:25
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كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن تعرضها لوعكة صحية عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت بوسيل عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورة لها وهي تتلقى العلاج، وعلقت عليها قائلة: "النهاردة أنا طفل مريض".
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