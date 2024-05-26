هذه أولى مفاجآت ألبوم أصالة الجديد

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن مفاجأة تخص ألبومها الخليجي الجديد المقرر طرحه خلال الشهر المقبل، حيث مهدت لإطلاق أولى أغنياته التي تحمل عنوان "إنسان" وستكون باللهجة العراقية.





وشاركت أصالة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في "إنستغرام" البوستر الدعائي للأغنية، حيث ظهرت خلاله بشكل فردي، وهي تغمض عينيها، وملامح السعادة تغمر وجهها، فيما كان مرفقا باسم الأغنية "إنسان".





كما حرصت شركة "روتانا" على الترويج للأغنية من خلال مشاركة الملصق الدعائي ذاته، وأرفقته بتعليق أثار حماسة الجمهور، حيث كتبت: أول أغنية صولا باللهجة العراقية في ألبومها الجديد، ترقبوا جديد أيقونة الشرق أصالة إنسان من الألبوم القادم.





وأضافت أن الأغنية من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع موسيقي علي روني، ومكس ماستر علي الأمير.





وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حماسهم لإصدار الأغنية، لأنها تحمل عنصرًا تشويقيًا جديدًا يتمثل بتقديم أصالة للأغنية باللهجة العراقية، فيما وجه بعضهم الأسئلة عن نوعية باقي أغاني الألبوم، متمنين أن تحقق أصالة خلاله نجاحا واسعا.

أزمات فنية





يُذكر أن الفنانة أصالة تعرضت أخيرا لأزمة جديدة مع الإعلامية نضال الأحمدية، حيث طالبت الأخيرة بالقبض على الأولى، عند توجهها لإحياء حفل غنائي في بيروت يوم 10 آب المقبل.





وأصرت نضال على مطالباتها بتوقيف أصالة في مطار رفيق الحريري الدولي ومحاكمتها، مرجعة ذلك لقيامها بـ"إهانة الأمن اللبناني" بعد اتهامه بأنه زجّ المخدرات في حقيبتها عام 2017.





بدوره، حسم نقيب الموسيقيين اللبنانيين، فريد بوسعيد، موقف النقابة من أزمة نضال مع أصالة، نافيا الشائعات المنتشرة حول نيتهم إلغاء الحفل، مشيرًا إلى أنه ينتظر تقديم منظم الحفل للأوراق المطلوبة، من أجل استخراج التصاريح اللازمة من الناحية القانونية وأيضا الأمنية، من دون نسيان دفع المستحقات المادية.



ووصف ما حدث بين نضال وأصالة "بالخلافات الشخصية"، مؤكدا عدم وجود أي حق للنقابة بالتدخل بينهما.



وكانت أصالة طرحت أخيراً العديد من الأغاني، بينها: "أعراض الغياب، وحديقة ثلج، ونسيت"، ضمن ألبومها "لحقت نفسي". (فوشيا)