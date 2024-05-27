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المرأة

بعد انتقاد ملامحها... هكذا دافعت سيرين عبد النور عن هيفاء وهبي

Lebanon 24
27-05-2024 | 01:05
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دافعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن مواطنتها هيفاء وهبي بعد التعليقات "المستفزة" التي تعرضت لها الأخيرة بسبب ظهور تجاعيد وعلامات تقدم العمر على وجهها خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي قبل أيام قليلة.


وقالت سيرين في تصريحات لـ"عرب وود": يوصلوا لربع جمالها مش هقول نص لأنهم ما بيعرفوا يوصلوا بس لـ ربع جمالها وبعدين يتكلموا، هي امرأة جميلة وأنيقة ومهضومة، حلوة بكل أوقاتها.

 
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وكانت هيفاء وهبي تلقت بعض الانتقادات على ملامحها، في وقت أشاد آخرون بجمالها، مشيرين إلى أن صورها دون فلتر أظهرت جمالها الطبيعي دون أي تعديل، وتغزّلوا بملامحها التي لم تتغير منذ صغرها وفق تعبيرهم.


وأطلت هيفاء في مهرجان كان بفستان أشبه بستايل الفراشة، جمع اللونين الأسود والموف، عبارة عن ثوب طويل من أقمشة الساتان، مع طرحة طويلة من اللون الموف على شكل فراشة، ونسقت معه قفازات شفافة من اللون الأسود.


وقال العديد من المتابعين إن فستان هيفاء يعد أنيقًا، ولكنه لم يكن مفاجئًا، خاصة أن الفنانة سبق أن أطلت به، مرارًا، على السجادة الحمراء لـ"مهرجان كان". وفي كل مرة كانت تختار لوكًا جريئًا.

واعتمدت هيفاء على المكياج القوي وقوامه أحمر الشفاه الوردي، ووضعت الكحل الأسود الذي تُعرف به منذ بدايتها في عالم الفنّ. كما نسقت مجوهرات بارزة كانت عبارة عن سلسلة عريضة وأقراطًا لمّاعة. (فوشيا)
 

 
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