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المرأة

ياسمين صبري تحسم الجدل بفيديو... هل تغيّر الفلاتر شكلها الحقيقي؟

Lebanon 24
27-05-2024 | 02:44
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نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو قصيرًا لها من أحدث إطلالاتها بمهرجان كان السينمائي.
وجاء مقطع الفيديو، تزامنًا مع التعليقات المشككة في صورها بنفس الإطلالة، والتي ادعت أنها لجأت للفلاتر وبرامج تحسين الصور، وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون رداً منها على تلك الانتقادات، وأنها حرصت على نشر فيديو حتى يكون ردًا عملياً.
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وكان قد إنتشر على السوشيال ميديا صورة لياسمين، قيل بأنها بدون فلاتر أو تعديل وظهرت فيها بشكل مختلف وهو ما أثار ضجة كبيرة بين المتابعين على السوشيال ميديا، إلا أن أغلب التعليقات أكدت أن السبب في ظهورها بملامح باهتة هي سوء الإضاءة وليس الفوتوشوب.

وكانت ياسمين قد وجّهت رسالة إلى الفتيات، تنصحهن فيها بعدم التصنّع من أجل أحد، وأن يكنَّ على طبيعتهن، مع الحفاظ على جوهرهن.
 
 
وقالت في تصريحات لها على هامش حضورها فعاليات "مهرجان كان السينمائي": "لا أحب أن أكون دائماً الشخصية الناصحة والواعظة، أنا إنسانة أفعل كل ما يناسبني وأرتاح له، وأقول لكل فتاة: كوني نفسك".

وتحدثت ياسمين عن تواجدها في "مهرجان كان السينمائي"، مؤكدةً أن أي فنان يتمنى المشاركة في مهرجان دولي يتابعه العالم، لا بل يتشرّف بذلك قائلةً: "شرف لي المشاركة في "كان"، فكل فنان يحلم بالمشاركة فيه".

يُذكر أن ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "رحيل"، وجسدت خلاله دور فتاة شعبية، تتعرّض للعديد من الأزمات والتحديات، وشاركها في البطولة الفنانان محمد كيلاني وأحمد صلاح حسني، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، ويشكّل المسلسل عودة لياسمين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث كان آخر أعمالها "فرصة ثانية" والذي عُرض في رمضان 2020. (لها)
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