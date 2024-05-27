إليسا تعلّق على مجزرة رفح.. وهذا ما قالته

علّقت النجمة اللبنانية إليسا على المجزرة الإسرائيلية التي وقعت في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأثنين في رفح والتي أدت إلة استشهاد العشرات.



ونشرت النجمة اللبنانية منشورًا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إكس، جاء فيه: "الصور والاصوات من رفح مارح تروح من بالي".

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وأضافت: "الانسانية ماتت مبارح وصرلها من 7 تشرين الأول ميتة، يارب لوشو ما صلينا قليل، وشو ما طلبنا مارح يكفي، يارب ارحم هالناس والاطفال وارحم فلسطين". وتابعت: "شو هالاجرام، هيدي الديموقراطية يللي عم تصدروه للعالم؟". ونشرت النجمة اللبنانية منشورًا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إكس، جاء فيه: "الصور والاصوات من رفح مارح تروح من بالي".وأضافت: "الانسانية ماتت مبارح وصرلها من 7 تشرين الأول ميتة، يارب لوشو ما صلينا قليل، وشو ما طلبنا مارح يكفي، يارب ارحم هالناس والاطفال وارحم فلسطين". وتابعت: "شو هالاجرام، هيدي الديموقراطية يللي عم تصدروه للعالم؟".