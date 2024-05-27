ماريتا الحلاني تعلّق على خطوبة شقيقتها دانا في إسبانيا.. وهذا ما قالته عن موعد الزفاف

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علّقت الفنانة ماريتا الحلاني على خطوبة شقيقتها دانا الحلاني التي تمت أمس على الشاب آلان سعد، على أحد شواطىء إسبانيا حيث قدم آلان خاتم الخطوبة لدانا التي شاركت الصور والفيديو مع محبيها.وقالت في حديث خاص لـ "سيدتي": "بالتأكيد سعدت كثيراً لأختي دانا. وأفرح عندما أراها سعيدة ومرتاحة مع شخص تحبه ويحبها ويهتم بها ويقدرها ويحترمها ويدعمها. هو شخص رائع ويشبهنا، وسعدت من أجلها وفرحت لهما. وأتمنى لهما كل شيء جميل والتوفيق بحياتهما".وعن موعد الزفاف، قالت: "كل التفاصيل المتعلقة بحفل الخطوبة والزفاف أتركها ليعلنا عنها بأنفسهما"، مؤكدة أن "دانا ستعلن عن كل شيء بوقته بنفسها". (سيدتي)