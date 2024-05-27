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المرأة

إعلامية لبنانية توجه رسالة لـ اسماء الاسد.. إليكم ما جاء فيها

Lebanon 24
27-05-2024 | 12:00
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علقت الاعلامية نضال الاحمدية على منشور الممثلة السورية سلاف فواخرجي، الذي تمنت من خلاله الصحة للسيدة السورية الاولى اسماء الاسد بعد اعلام مرضها.

واعادت نضال نشر تدوية سلاف وعلقت قائلة: "حماها الله وحماكم ونصركم وأعاد الخير إلى بلادكم. من قلبي اتمنى للسيدة الاولى استعادة كامل عافيتها. "

 وتابعت نضال: "ايتها السلاف (الخميرة الصافية) لن أنسى بحياتي وقفتك معي في احلك أيامي ايتها الشجاعة الرقيقة الراقية، يا حفنة عطر، يا كل الياسمين، ويا شلح سنديانة، كيف أفيك جزءًا من جميلك؟"

واضافت: "يا ابنة سوريا التي رفضتِ التآمر على سورياكِ عملاقة وقفت مع شعبكِ وقيادتكِ كمثل 300 مليون شجرة في بلادك العتيقة العريقة وعمرها 2084 سنة. ادامك الله لكل مضلوم كان وستعود الأفراح إلى دياركم."

  ( الجديد)

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