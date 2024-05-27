مارلين نعمان تعلق على تصرف ماغي بوغصن في حفلتها

أشادت الفنانة اللبنانية مارلين نعمان بدعم مواطنتها ماغي بوغصن في كواليس أولى حفلاتها الفنية التي أقيمت يومي 23 و 24 أيار في بيروت.

وقالت مارلين إنه لا يوجد أفضل من أن يفكر الإنسان بغيره في اللحظات المهمة من حياته، مشيرة إلى أنها فوجئت بتصرف ماغي في الكواليس، حيث تأثرت بكلماتها ومساندتها، مشددة على أن حبها الكبير لها من دون أي مصلحة.

وأكدت مارلين أن شركة "إيغل فيلمز" قدمت لها الدعم الذي يتمناه أي ممثل، متطرقة إلى تأثرها من تصريح ماغي بوغصن الأخير الذي أعربت خلاله عن رغبتها في تبنيها فنيا.

وأعربت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته خلال إحيائها أولى حفلاتها الفنية، لافتة إلى أنها لم تكن تتوقع هذا الإقبال الكبير على حفلاتها التي كانت كاملة العدد؛ بعد أن جرى بيع حوالي ألفي بطاقة في غضون خمس ساعات من عرضها.

وتحدثت صاحبة أغنية "متل الغيمة" عن الطقوس التي حرصت على القيام بها قبل إحيائها أولى حفلاتها في بيروت، قائلة: حرصت على الحفاظ على صوتي، واعتمدت نظاما غذائيا معينا، استمعت إلى الموسيقى، ودونت أفكاري وهواجسي، كما أنني لجأت إلى الصلاة.

وكشفت مارلين نعمان عن سبب ارتدائها الفستان نفسه في حفليها الأخيرين، مشيرة إلى أنها اختارت أن تكون عروض هاتين الليلتين متشابهة سواء من حيث الإطلالة أو الديكور أو الأغاني التي أدتها.

(فوشيا)