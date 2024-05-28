Advertisement

المرأة

رسالة قوية من نادين لبكي في مهرجان "كان"... وتصفيق حاد من الحضور (فيديو)

Lebanon 24
28-05-2024 | 01:02
A-
A+
Doc-P-1204967-638524804608020379.jpg
Doc-P-1204967-638524804608020379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهرت المخرجة الللبنانية نادين لبكي في ختام فعاليات مهرجان كان السينمائي، بأناقة لافتة، وألقت المخرجة نادين كلمة مؤثّرة أثناء منح المخرج محمد رسولوف جائزة خاصة عن فيلم The Seed Of The Sacred Fig.
وخلال كلمتها، قالت نادين لبكي باللغة الفرنسية: "هناك ظلم شديد لا يُطاق، ومهما كانت المجموعة التي تنتمي إليها فإنه ليس من الطبيعي أن تبقى طبيعياً عندما يموت آلاف الأطفال تحت القنابل أثناء نومهم". 
Advertisement
 
 
الكلمة تسببت في تصفيق حار من الحاضرين، وأكملت لبكي حديثها قائلة: "ليس من الطبيعي أن تبقى طبيعياً وهناك نساء يفقدن أعينهن وأيديهن وأرجلهن وحياتهن من أجل حريات أساسية، ولأن الفن ليس مذنباً ولكنه مسؤول، ولأن الثمن في بعض الأحيان باهظ، نمنح جائزة خاصة من لجنة التحكيم الى محمد رسولوف".
وشاركت المخرجة اللبنانية نادين لبكي كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية للمهرجان إلى جانب نخبة من نجوم ونجمات وصنّاع السينما حول العالم، من بينهم: المخرجة الأميركية غريتا غيروج، الممثلة الأميركية ليلي غلادستون، كاتبة السيناريو التركية أيرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا غرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، والمخرج الياباني هيركازو كوريدا. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:42 | 2024-05-28
02:40 | 2024-05-28
23:00 | 2024-05-27
15:00 | 2024-05-27
12:00 | 2024-05-27
10:58 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24