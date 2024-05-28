رسالة قوية من نادين لبكي في مهرجان "كان"... وتصفيق حاد من الحضور (فيديو)

ظهرت المخرجة الللبنانية نادين لبكي في ختام فعاليات مهرجان كان السينمائي، بأناقة لافتة، وألقت المخرجة نادين كلمة مؤثّرة أثناء منح المخرج محمد رسولوف جائزة خاصة عن فيلم The Seed Of The Sacred Fig.

وخلال كلمتها، قالت نادين لبكي باللغة الفرنسية: "هناك ظلم شديد لا يُطاق، ومهما كانت المجموعة التي تنتمي إليها فإنه ليس من الطبيعي أن تبقى طبيعياً عندما يموت آلاف الأطفال تحت القنابل أثناء نومهم".

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الكلمة تسببت في تصفيق حار من الحاضرين، وأكملت لبكي حديثها قائلة: "ليس من الطبيعي أن تبقى طبيعياً وهناك نساء يفقدن أعينهن وأيديهن وأرجلهن وحياتهن من أجل حريات أساسية، ولأن الفن ليس مذنباً ولكنه مسؤول، ولأن الثمن في بعض الأحيان باهظ، نمنح جائزة خاصة من لجنة التحكيم الى محمد رسولوف".

وشاركت المخرجة اللبنانية نادين لبكي كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية للمهرجان إلى جانب نخبة من نجوم ونجمات وصنّاع السينما حول العالم، من بينهم: المخرجة الأميركية غريتا غيروج، الممثلة الأميركية ليلي غلادستون، كاتبة السيناريو التركية أيرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا غرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، والمخرج الياباني هيركازو كوريدا. (فوشيا)