Advertisement

المرأة

شذى حسون و4 أغنيات مصرية جديدة

Lebanon 24
28-05-2024 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1205015-638524861608412486.jpg
Doc-P-1205015-638524861608412486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفعت النجمة العراقية شذى حسون حماس متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كشفت عبر صفحاتها الرسمية عن برومو ألبومها الجديد، ميني ألبوم يضم أربع أعمال غنائية باللهجة المصرية.
وتصدر أولى أغنيات الألبوم مطلع شهر حزيران القادم، وتحمل عنوان "بنادي عليك"، ومن كلمات فاضل الراوي والحان محمد مصطفى وتوزيع هشام محمد.
Advertisement
وتصدر أغنية "بنادي عليك" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، ويحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.
ومن المُقرر طرح أغنيات الميني ألبوم تباعاً على اليوتيوب، وتتنوع بين الرومنسي والايقاعي، وتحمل عناوين "بنادي عليك، قلبي اختار، دلع، الليلة".

وانتهت شذى حسون من تصوير جميع أغنيات الميني ألبوم تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وصُورت جميعها في مصر، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:42 | 2024-05-28
01:02 | 2024-05-28
23:00 | 2024-05-27
15:00 | 2024-05-27
12:00 | 2024-05-27
10:58 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24