شذى حسون و4 أغنيات مصرية جديدة

رفعت النجمة العراقية شذى حسون حماس متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كشفت عبر صفحاتها الرسمية عن برومو ألبومها الجديد، ميني ألبوم يضم أربع أعمال غنائية باللهجة المصرية.

وتصدر أولى أغنيات الألبوم مطلع شهر حزيران القادم، وتحمل عنوان "بنادي عليك"، ومن كلمات فاضل الراوي والحان محمد مصطفى وتوزيع هشام محمد.

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وتصدر أغنية "بنادي عليك" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، ويحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.

ومن المُقرر طرح أغنيات الميني ألبوم تباعاً على اليوتيوب، وتتنوع بين الرومنسي والايقاعي، وتحمل عناوين "بنادي عليك، قلبي اختار، دلع، الليلة".



وانتهت شذى حسون من تصوير جميع أغنيات الميني ألبوم تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وصُورت جميعها في مصر، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز. (نواعم)