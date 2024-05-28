بعد ثلاثة أشهر من إصابتها في قدمها... فنانة شهيرة تكسر كتفها!

أعلنت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك" عن تعرضها لكسر في كتفها بعد ثلاثة أشهر فقط من إصابتها بكسر في قدمها، طالبةً الدعاء لها بالشفاء.



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وكانت وفاء عامر قد احتفلت في 25 أيار الجاري بعيد ميلادها، حيث قدّم لها العديد من الفنانين والجمهور التهنئة عبر صفحاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت وفاء منشوراً قالت فيه: "أحبائي في الله في أقل من 3 أشهر اتكسرت مرة قدمي ومن 5 أيام كسر في الكتف، من فضلكم ادعولي قوي بجد وأعتذر عن الرد".وكانت وفاء عامر قد احتفلت في 25 أيار الجاري بعيد ميلادها، حيث قدّم لها العديد من الفنانين والجمهور التهنئة عبر صفحاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن وفاء عامر تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "محو أمنية"، حيث تجسد دور والدة آيتن عامر ضمن أحداث العمل الذي يدور في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية سيناريست يحلم بتحقيق النجاح بأعماله السينمائية، ويشاركهما في بطولة الفيلم: محمد ثروت، محمود البزاوي ومحمد رضوان، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي. (لها)