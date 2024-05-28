فنانة لبنانية تندم على مشاركتها بمسابقات ملكات الجمال.. وتوضّح السبب!

أعربت نجمة مسلسل "لعبة حب"، الفنانة اللبنانية ساشا دحدوح، عن ندمها الكبير لمشاركتها في مسابقات "ملكات الجمال" في بداياتها.

Advertisement

وقالت خلال ظهورها في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة mbc، إنها مع تقدمها في السن لمست خطورة دخولها المسابقة في سن صغيرة، لا سيما وأنها فشلت فيها، ولم تحصل على علاماتٍ تؤهلها للاستمرار لمراحل لاحقة.واكدت ساشا أنها لا تحب تذكر تلك المرحلة أبدًا، عازية السبب في ذلك إلى أنه من المؤلم أن يخضع الشخص للتقييم فيما يتعلق بشكله في تلك السن، ومن أشخاص لا يمتلكون الخبرة الكافية، معقبة أنها "كانت طايرة من الفرحة وشايفة حالها إنها الملكة"، إلا أنها مع الوقت اكتشفت أنها أثرت فيها بأماكن كثيرة، وزعزعت ثقتها بنفسها.وتحدثت خلال اللقاء عن طفلتيها، لافتةً إلى أنها تحب أن تشارك متابعيها ومحبيها بعضًا من صورهما، لكنها تحزن عند قراءة التعليقات السلبية والمؤذية، ولذلك تحاول إبعادهما عن الأضواء.وأوضحت أنها تقوم بتعزيز ثقتهما بأنفسهما، لا سيما عندما تتعرضان للتنمر من أقرانهما، معقبةً أنها تخبرهما أن الشخص المتنمر يحمل نقصًا كبيرًا بداخله، ويعمل على تعويض نقصه من خلال أذيّة الناس.وأشارت ساشا إلى أنها تعتبر الصداقة جزءًا مهمًّا بالحياة، ولذلك تحرص على أن تقضي ابنتاها وقتهما مع أصدقاء من العمر نفسه، كما تعلمها الاعتناء بأنفسهما، وتترك لهما الحرية المطلقة باختيار ملابسهما. (فوشيا)