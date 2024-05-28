يصغرها بـ 31 عاماً.. نجمة شهيرة ترتبط بشاب آخر بعد أيام من انفصالها عن حبيبها!

دخلت النجمة العالمية مادونا البالغة من العمر 65 عاماً، في علاقة رومانسية جديدة مع الملاكم البريطاني ريتشارد رياكبور، وذلك بعد أيام قليلة فقط من انفصالها عن حبيبها جوش بوبر الذي ارتبطت به مدة عام.

Advertisement

وقد تعرفت المغنية مادونا إلى ريتشارد، البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يصغرها بـ 31 عاماً في الأسابيع الأخيرة بعد أن التقيا من خلال أصدقاء مشتركين في عالم الأزياء.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن ريتشارد، الذي يُلقب أيضاً بـ "ذا ميدنايت ترين" تقرّب كثيراً من مادونا بعد انفصالها عن صديقها السابق الملاكم جوش، البالغ من العمر 30 عاماً، والذي انفصلت عنه بسبب جدول مواعيدها المزدحم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الملاكم قوله إن مادونا قد تحضر مباراته الشهر المقبل مع كريس بيلام سميث، في ملعب سيلهورست بارك الخاص بفريق كريستال بالاس.

وكانت نجمة موسيقى البوب الأمريكية قد أصيبت العام المنصرم بـ"عدوى بكتيرية حادة"، أدّت إلى إدخالها المستشفى وبقائها في وحدة العناية المركزة لبضعة أيام. (سيدتي)