لقطات عفوية ولحظات مميزة.. هكذا احتفلت ابنة اصالة بعيد شقيقيها التؤام

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نشرت ابنة النجمة السورية أصالة نصري، شام الذهبي صوراً عفوية تجمعها بشقيقيها التوأم آدم وعلي العريان، خلال الاحتفال بعيد ميلادهما الثالث عشر.وبدت الذهبي في غاية السعادة وهي تقطع معهما قالبَي حلوى.وأرفقت شام الصور برسالة من القلب حيث كتبت: "قالوا لي عندما أنجب طفلي سأشعر باختلاف. لم يكن ذلك صحيحاً البتة! لا أعتقد أنني أستطيع أن أحب أي شخص أكثر منكما! لقد كنتما فرحتي الأولى، وتذوّقت طعم السعادة الحقيقية معكما".وتابعت: "العودة إلى طفولتي التي عشتها مرة أخرى عندما ولدتما! أنتما مصدر سعادتي في الحياة، ورؤيتكما وأنتما تتحولان إلى شابيّن مذهليّن هي أعظم إنجاز في حياتي! عيد ميلاد سعيد يا كل شيء، أتمنى أن تكون سنوات مراهقتكما سهلة عليّ".وعلّقت والدة التوأم، أصالة على المنشور بالقول: "يا أحلى هدية بحياتي وأجمل عوض ولادي دومي وعلوني كل سنه وأنتوا سالمين يا دنيتي الحلوة أنتوا".