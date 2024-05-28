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المرأة

"بعد حفل زفاف أسطوري".. فنانة شهيرة توثق أجواء شهر العسل (صورة)

Lebanon 24
28-05-2024 | 13:30
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وثقت العروس الجديدة ريم سامي، شقيقة المخرج المصري محمد سامي، صورها الأولى من شهر العسل، وذلك بعد أيام من زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي.

 وظهرت ريم في الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر "إنستغرام"، وهي تستمتع بالأجواء الرومانسية على شاطئ البحر، حيث كانت ترتدي فستانًا أبيض قصيرًا، وتركت شعرها الطويل يتدلى على كتفيها.

وأضافت ريم لمسة من الأناقة بارتداء نظارة شمسية مميزة، واختارت سليبر أبيض جاء بشكل متناسق، وحقيبة أنيقة لإكمال إطلالتها. (فوشيا)

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