هذه الألوان تجذب البعوض في الصيف.. تجنبيها!

كشفت دراسة جديدة أن البعوض ينجذب إلى ألوان محددة مثل الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي، بينما يتجاهل اللون الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض.





ويمكن أن تُستخدم نتائج هذه الدراسة لتطوير طرق جديدة لتجنب لدغات البعوض المزعجة خلال فصل الصيف، ووفقًا للباحثين في جامعة واشنطن.

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في السياق، قال الدكتور جيفري ريفيل، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن٬ إن هناك 3 إشارات رئيسة تجذب البعوض وهي أنفاسك، وعرقكِ، ودرجة حرارة بشرتكِ، إلى جانب اللون الأحمر.





وأكد ريفيل أنه عندما يزفر البشر مخرجين غاز ثاني أكسيد الكربون، فإن عيون البعوض ترى أطوالاً موجية معينة في الطيف البصري؛ ما يجعل الألوان الدافئة مثل الأحمر والبرتقالي تجذبه.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة تهدف إلى تطوير طاردات جديدة للبعوض تعتمد على الألوان عوضا عن المواد الكيميائية الضارة.







وينصح الأطباء وفقا للدراسة، بارتداء ملابس ذات ألوان هادئة مثل الأخضر والأزرق والأرجواني. واستخدام طارد للبعوض يحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت الليمون أو زيت إكليل الجبل.