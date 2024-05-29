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المرأة

"ميدلي" بلقيس يشعل الحرب مع روتانا... ويتصدر الترند في السعودية (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2024 | 02:19
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احتفلت الفنانة بلقيس فتحي بتصدر "ميدلي بلقيس"، الذي أطلقته أخيراً على قناتها الرسمية في "يوتيوب"، الترند في المملكة العربية السعودية، بعد إعادة نشره عقب قيام شركة روتانا بحذفه.

وشاركت بلقيس عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" صورة للميدلي من منصة "يوتيوب" تظهر تحقيقه نسبة مشاهدة عالية، وتصدره المركز الرابع في قائمة الأعلى مشاهدة داخل السعودية.
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مشكلة الميدلي 

وكانت بلقيس قد أطلقت قبل أيام عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب" الجزء الأول من "ميدلي بلقيس"، الذي ضم عدداً من أغنياتها القديمة والجديدة، ولكن الجمهور فوجئ بحذفه عن المنصة بعد أيام قليلة من طرحه.
 

وهاجمت بلقيس شركة "روتانا" التي كانت السبب وراء حذفه بسبب 3 أغنيات يتضمنها الميدلي، هي "مجنون" و"هذا منو" و"امبيه".


وقالت بلقيس، في تغريدات مطولة عبر "إكس"، إن روتانا حذفت الأغنيات، رغم أنها أدتها بتوزيع وألحان جديدة، ومن إنتاجها الخاص وثمرة جهدها وتعبها الطويل على مدار السنين الماضية.


وأضافت أنها تنازلت عن ألبومين أنتجتهما، هما "مجنون" و"زي ما أنا"؛ من أجل فسخ عقدها مع روتانا، وحذفت الميدلي لعدم توصلها إلى حل مع الشركة.
 

وتابعت أنها ستعيد نشر الميدلي من دون الأغنيات الثلاث، وهي ليست حزينة على هذا الأمر لأن متابعيها تناقلوا الأغنيات وباتت متوفرة لديهم.


ولفتت إلى أنها لم تبحث يوماً عن الاستعطاف، كما أنها لم تبحث عن تقدير من أحد، ولم تكشف عما تتعرض له من مؤامرات خطيرة لإبعادها عن الساحة، كما لم تتلق أية مساعدة خارجية من أحد.
 
وبعد إعادة نشر الميدلي المعدل بساعات، طلبت بلقيس من متابعيها نشره مجدداً، مؤكدة أنه لا يوجد شيء يوقفها عن النجاح. (فوشيا)


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