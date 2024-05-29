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المرأة

ما سبب عودة هيفاء وهبي من "كان" إلى القاهرة؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 04:39
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علمت "لها" أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عادت من مهرجان كان مباشرة إلى القاهرة، حيث تواصل خلال الفترة الحالية تصوير دورها في أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل عنوان "ولاد المحظوظة" والذي يخرجه مرقس عادل، وتجسد هيفاء شخصية سيدة لبنانية تتاجر في التفاح، وتتعرض لعدة أزمات مع تتابع الأحداث.
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وكانت هيفاء قد بدأت في تصوير الفيلم منذ فترة، حيث كان يحمل في البداية اسم "چوري"، قبل أن تستقر الشركة المنتجة على اسمه الحالي "ولاد المحظوظة"، إلا أنه توقف لأسباب عدة منها دخول شهر رمضان ثم انشغالها في حفلات عيد الفطر الماضي والتي أحيتها في عدة بلدان، ليعود التصوير منذ أيام قليلة، حيث وضع المخرج مرقس عادل جدولاً مكثفاً للانتهاء من التصوير للحاق بالعرض في موسم الصيف الحالي.

"ولاد المحظوظة" يدور في إطار رومانسي كوميدي، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد، كريم عفيفي، نانسي صلاح، محمود الليثي، توني ماهر، وسليمان عيد، والفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل. (لها)
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