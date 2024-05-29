23
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
اتهمت بتقليد نانسي عجرم وحاولت الإنتحار 20 مرة... هل تذكرون دوللي شاهين؟
Lebanon 24
29-05-2024
|
05:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
حلّت الفنانة دوللي شاهين ضيفةً على برنامج "حواديت الناس" الذي تقدّمه الإعلامية يمنى بدراوي على قناة "الشمس" الفضائية، حيث ردّت على الاتهامات التي وجّهت إليها بأنها تقلّد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد ظهورها في أعمال عدة وهي ترتدي الجلباب البلدي الذي تألقت به نانسي في أغنيتها الشهيرة "أخاصمك آه"، كما كشفت عن أسرار جديدة حول طفولتها، وأبدت رأيها في تلقيب الفنان محمد رمضان نفسه بـ "نمبر وان".
Advertisement
وقالت دوللي إن الجلباب البلدي الذي اشتُهرت به في الأعمال الفنية، سواء كانت سينمائية أو غنائية ليس ملكاً لنانسي عجرم ولا ملكاً لدوللي شاهين، بل هو خاص بالفنانة الراحلة هند رستم.
وأكدت أن محمد رمضان حر في تلقيب نفسه بـ"النمبر وان" قائلةً: "أي حد يرى نفسه نمبر وان فهو حر".
وكشفت دوللي أنها هربت من المنزل وكان عمرها 12 سنة، وأن أول عريس تقدّم لها طرده والدها وزوج خالتها، مؤكدةً أنها حاولت الانتحار 20 مرة، وأن والدتها منعتها من دخول المستشفى خوفاً من أن يعرف والدها بمحاولة الانتحار.
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحصل لمدّة 15 يوماً
Lebanon 24
بيانٌ من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحصل لمدّة 15 يوماً
08:09 | 2024-05-28
28/05/2024 08:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تندم على مشاركتها بمسابقات ملكات الجمال.. وتوضّح السبب!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تندم على مشاركتها بمسابقات ملكات الجمال.. وتوضّح السبب!
09:01 | 2024-05-28
28/05/2024 09:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي لنصرالله قرب والدته قبل وفاتها
Lebanon 24
من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي لنصرالله قرب والدته قبل وفاتها
12:43 | 2024-05-28
28/05/2024 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان "يسحب البساط"
Lebanon 24
مصرف لبنان "يسحب البساط"
02:15 | 2024-05-29
29/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مهم من الأمن العام يتعلّق بجوازات السفر.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان مهم من الأمن العام يتعلّق بجوازات السفر.. هذه تفاصيله
07:24 | 2024-05-28
28/05/2024 07:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:39 | 2024-05-29
ما سبب عودة هيفاء وهبي من "كان" إلى القاهرة؟
02:19 | 2024-05-29
"ميدلي" بلقيس يشعل الحرب مع روتانا... ويتصدر الترند في السعودية (فيديو)
23:49 | 2024-05-28
يسرا تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة فاتن حمامة... وهذه نصيحتها لها (الفيديو)
23:00 | 2024-05-28
هذه الألوان تجذب البعوض في الصيف.. تجنبيها!
13:30 | 2024-05-28
"بعد حفل زفاف أسطوري".. فنانة شهيرة توثق أجواء شهر العسل (صورة)
13:14 | 2024-05-28
لقطات عفوية ولحظات مميزة.. هكذا احتفلت ابنة اصالة بعيد شقيقيها التؤام
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
29/05/2024 14:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
29/05/2024 14:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
29/05/2024 14:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24