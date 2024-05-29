اتهمت بتقليد نانسي عجرم وحاولت الإنتحار 20 مرة... هل تذكرون دوللي شاهين؟

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حلّت الفنانة دوللي شاهين ضيفةً على برنامج "حواديت الناس" الذي تقدّمه الإعلامية يمنى بدراوي على قناة "الشمس" الفضائية، حيث ردّت على الاتهامات التي وجّهت إليها بأنها تقلّد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد ظهورها في أعمال عدة وهي ترتدي الجلباب البلدي الذي تألقت به نانسي في أغنيتها الشهيرة "أخاصمك آه"، كما كشفت عن أسرار جديدة حول طفولتها، وأبدت رأيها في تلقيب الفنان محمد رمضان نفسه بـ "نمبر وان".وقالت دوللي إن الجلباب البلدي الذي اشتُهرت به في الأعمال الفنية، سواء كانت سينمائية أو غنائية ليس ملكاً لنانسي عجرم ولا ملكاً لدوللي شاهين، بل هو خاص بالفنانة الراحلة هند رستم.وأكدت أن محمد رمضان حر في تلقيب نفسه بـ"النمبر وان" قائلةً: "أي حد يرى نفسه نمبر وان فهو حر".وكشفت دوللي أنها هربت من المنزل وكان عمرها 12 سنة، وأن أول عريس تقدّم لها طرده والدها وزوج خالتها، مؤكدةً أنها حاولت الانتحار 20 مرة، وأن والدتها منعتها من دخول المستشفى خوفاً من أن يعرف والدها بمحاولة الانتحار.