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المرأة

بلقيس: ولدت وفي فمي ملعقة ذهب ولا أحتاج إلى المال!

Lebanon 24
29-05-2024 | 10:47
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خرجت الفنانة بلقيس فتحي في مقطع فيديو جديد، تحدثت فيه بشكلٍ غير مباشر حول ما حدث معها مؤخرًا بخصوص "ميدلي بلقيس".


وفي التفاصيل، أطلت النجمة عبر حسابها في "سناب شات"، معلنةً أن أي إجراءٍ سيُتخذ بحقها لا يهمها، حيث قالت: ما يبوني بحفلات، ما يجيبوني، أنا شغالة ومشغولة ومو فاضية.
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وأضافت بلقيس أنه مهما كانت الطريقة التي يتحدثون عنها فيها، ومهما حاربوها، لا تزال هي تعمل وتجلب النقود بسبب عملها، لافتةً إلى أنها فنانة ابنة فنان، وقادمة من عائلة فنية وجميعهم متعلمون، وأن أقل شهادةٍ يملكها أفراد عائلتها هي الماجستير.

وتابعت النجمة بالقول بطريقةٍ تهكمية "أنا وين وهذولا وين"، مؤكدةً أنها تغني بمزاجها، وأنها ولدت وبفمها ملعقة من ذهب.
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