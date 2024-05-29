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فنون ومشاهير

"الزوجة الثانية" لمحمد رمضان تتحضّر لأولى بطولاتها الدرامية المطلقة

Lebanon 24
29-05-2024 | 14:47
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ذكرت مجلة "لها" أن الفنانة إيمان العاصي بدأت التحضير لأولى بطولاتها الدرامية المطلقة من خلال مسلسل يحمل عنوان "برغم القانون".

 المسلسل الذي يناقش قضية الخيانة الزوجية، ويضم عدداً من الفنانين، بينهم هاني عادل ورحاب الجمل، وهو من تأليف نجلاء الحديني.
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ويأتي هذا العمل بعد نجاح إيمان العاصي في الماراثون الرمضاني قبل الماضي 2023، من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، الذي جسدت فيه شخصية الزوجة الثانية لمحمد رمضان.

فنون ومشاهير

المرأة

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