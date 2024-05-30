Advertisement

المرأة

هل عادت كيت ميدلتون إلى مهامها الرسمية؟

Lebanon 24
30-05-2024 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1205727-638526509155162449.jpg
Doc-P-1205727-638526509155162449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواصل أميرة ويلز كيت ميدلتون رحلة تعافيها من السرطان، ورغم تنحيها عن المهام الرسمية حتى انتهاء مرحلة علاجها، شُوهدت الأميرة، مؤخرًا، وهي تقوم بمهام منفردة بسيطة، بعيدًا عن أعين الصحافة والجمهور.
 
Advertisement

ووفقًا لمصدر مقرب من العائلة المالكة  لمجلة "PEOPLE"، فإن كيت تظل على إطلاع دائم بمشاريعها الخيرية، بما في ذلك مبادرة مؤسسة "الطفولة المبكرة" التي تركز على أهمية السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل.


وأكد المصدر أن عودة كيت لممارسة مهامها الملكية بشكل كامل "تعتمد على موافقة فريقها الطبي"، الذي سيحدد قدرتها الصحية على ذلك.


وإلى جانب الدعم من عائلتها، تحظى كيت بدعم كبير من زوجها الأمير ويليام، الذي أكد، مؤخرًا، خلال زيارة إلى جزر سيلي أن "زوجته بصحة جيدة".


يُشار إلى أن كيت كانت أعلنت، في اذار الماضي، عن إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي، وهو ما استدعى ابتعادها عن الظهورات العامة للتركيز على صحتها.


وبينما تبدي مصادر مقربة من الأميرة تفاؤلها بتحسن حالتها، فإن عودتها للعمل بشكل كامل ستتم بشكل تدريجي، وبحسب توصيات فريقها الطبي.


وتُعرف كيت بقدرتها على الصمود وقوتها الداخلية، حيث أكدت إيلسا أندرسون، المتحدثة السابقة باسم الملكة إليزابيث، لمجلة "PEOPLE" أن "الأميرة تتمتع بمعنويات عالية ودعم كبير من عائلتها، مما سيمكنها من التركيز على تعافيها".


يذكر أن كيت تركز، حاليًا، على استعادة صحتها، بينما ينتظر الجميع لرؤيتها وهي تعود  للقيام بواجباتها الملكية على أكمل طاقتها وحيويتها. (RT)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:11 | 2024-05-30
02:09 | 2024-05-30
23:00 | 2024-05-29
14:47 | 2024-05-29
10:47 | 2024-05-29
05:31 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24