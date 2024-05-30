بالفيديو: يسرا تستعيد ذكريات فيلمها مع عادل إمام وتعلن أمنيتها

حلت النجمة الكبيرة يسرا ضيفة على برنامج "مساء الإمارات" الذي يقدمه عبد العزيز أحمد عبر شاشة "الظفرة"، حيث كشفت عن تاريخها وأحب الأعمال لقلبها، مشيرة إلى ذكريات عملها مع الزعيم عادل إمام في فيلم "الإرهاب والكباب"، معلنة عن أمنيتها للعمل مع المخرج شريف عرفة.

Advertisement

وقالت يسرا: "أنا أحب فيلم (الإرهاب والكباب) وهو من أهم 100 فيلم في العالم، هو فيلم حدوتة وحده، وعندما أشاهده دائماً ولا أملُّ عمري منه، أيضاً فيلم (طيور الظلام)، وكل أفلام فترة التسعينيات".





وأضافت: "أتمنى العمل مع شريف عرفة، فهو عشرة عمر، وأحلى سنوات عمري قضيتها معه، شريف عرفة ليس بالمخرج القليل، يا بخت من يعمل معه، هو بس يقول لي يلا وأنا جاهزة".





وتابعت: "أحب دائماً مشاركة الشباب في أعمالهم، في "فيلم ثقافي"، أتذكر أن الأستاذ سامي العدل كان يصور تحت منزلي، اتصل بي وقال لي "ممكن تلبسي وتنزلي عشان تصوري مشهد واحد للشباب الجديد"، قلت له نازلة حالًا، لم أفكر في أي شيء، أوقات يعرض عليَّ أدوار لا تليق بي، وأوقات تكون لايقة مثل دوري في "شقو"، وهناك أمور كثيرة تجعلني أريد أن أعمل دوراً مختلفًا، أخرج من جلدي".

يُذكر أن فيلم "الإرهاب والكباب" عرض عام 1992، وكان من بطولة عادل إمام ويسرا وكمال الشناوي وأحمد راتب وأشرف عبدالباقي وعلاء ولي الدين وإنعام سالوسة وماجدة زكي، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.