أحلام تكشف عن سر سعادتها في دبي

تعود أحلام لجمهورها العربي في الكويت بحفل غنائي ضخم ضمن مهرجان "ليلة عمر الغنائي " بتاريخ 19 حزيران ضمن حفلات موسم عيد الأضحى وذلك بعد غيابها 7 سنوات عن الكويت، وبمجرد الإعلان عن الحفل بدأ هاشتاغ "أحلام في الكويت " يتصدر التريند عبر منصة إكس ،والحفل الذي سيضم 80 عازفاً على خشبة مسرح أرينا الكويت أطلق عليه الجمهور "ليلة من ألف ليلة وليلة " نسبة إلى برنامج أحلام عبر شاشة تليفزيون أبو ظبي.

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ومن خلال نواعم نكشف ماذا قالت أحلام عن هذا الحفل وعن تحضيراتها للألبوم الجديد خلال الفترة المقبلة.







تستعد أحلام للمشاركة في حفل جائزة رواد التواصل الإجتماعي العرب بدبي الليلة والذي إعتبرته من أهم الحفلات التي تفخر للمشاركة فيها، على أن تقوم بتقديم أغنية جديدة ضمن الحفل من كلمات الشيخ محمد بن راشد.







حفلات الصيف



كما لدى أحلام العديد من الحفلات الغنائية خلال موسم الصيف، وفي هذا الإطار، أكدت أحلام بتصريحاتها أنها ستبدأ التحضيرات الأولى لألبومها الغنائي الجديد فور إنتهاء موسم الصيف.



وأضافت أنها تحاول حالياً البحث عن أعمال غنائية مختلفة تنافس نجاح ألبومها الغنائي الأخير الذي ما زالت أصداء نجاحه مستمرة.