20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
والدة بيونسيه تكشف حملها بإحدى بناتها في بلد عربي
Lebanon 24
30-05-2024
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تينا نولز والدة النجمة بيونسيه الكثير من ذكريات طفولة بناتها، من بينها حملها بإحداهن على ضفاف نهر النيل في مصر، بالإضافة إلى تعرّض المغنية العالمية لتنمّر قاسٍ في صغرها.
وقالت نولز في تصريحات إعلامية عن طفولة بناتها الثلاث بيونسيه وكيلي رولاند وسولانج: "اعتقدت أنني سأُرزق بصبي وأردت أن أسمّيه نايلز، لكنني وضعت بنتاً سمّيتها سولانج، واستوحيت اسمها من كتاب أطفال اشتريته في باريس".
Advertisement
وكانت سولانج المولودة في حزيران من عام 1986 بعد خمس سنوات من ولادة بيونسيه، قد تحدثت في وقت سابق عن هذه الذكرى قائلةً: "لقد اكتشفت أن والدتي حملت بي في مصر بعد زيارة أهرامات الجيزة".
وأكّدت الأم في جانب آخر أنّ بيونسيه كانت خجولة جداً في طفولتها، حتى باتت فريسة سهلة للمتنمّرين، قبل أن تتطور شخصيتها، لتواجه مجموعة منهم حين تعرّضوا لصديقة لها.
يُذكر أن بيونسيه ذكرت بعض وقائع التنمّر، على غرار السخرية من حجم أذنيها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرفة جديدة للتاكسي والباصات.. هكذا ستُصبح
Lebanon 24
تعرفة جديدة للتاكسي والباصات.. هكذا ستُصبح
01:30 | 2024-05-30
30/05/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بـ 19 عاماً.. المخرجة السورية الشهيرة تطل بالأبيض مع زوجها الشاب (صور)
Lebanon 24
يصغرها بـ 19 عاماً.. المخرجة السورية الشهيرة تطل بالأبيض مع زوجها الشاب (صور)
03:03 | 2024-05-30
30/05/2024 03:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جيسيكا عازار حامل بطفلها الثاني!
Lebanon 24
بالفيديو.. جيسيكا عازار حامل بطفلها الثاني!
08:02 | 2024-05-30
30/05/2024 08:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف البترون 2024: المشهد قد يتبدّل والخسائر كبيرة
Lebanon 24
صيف البترون 2024: المشهد قد يتبدّل والخسائر كبيرة
05:30 | 2024-05-30
30/05/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
12:25 | 2024-05-30
30/05/2024 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:28 | 2024-05-30
هل تريدين الحصول على بطن مسطّح هذا الصيف؟ اليك هذه النصائح
07:53 | 2024-05-30
نادين خوري: كُلما خلدت للنوم أتوقع عدم الاستيقاظ صباحًا
04:48 | 2024-05-30
أحلام تكشف عن سر سعادتها في دبي
03:11 | 2024-05-30
بالفيديو: يسرا تستعيد ذكريات فيلمها مع عادل إمام وتعلن أمنيتها
02:09 | 2024-05-30
دراسة تكشف: عمل الأم في المنزل يعادل وظيفة بدوام كامل
00:23 | 2024-05-30
هل عادت كيت ميدلتون إلى مهامها الرسمية؟
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
30/05/2024 23:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
30/05/2024 23:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
30/05/2024 23:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24