والدة بيونسيه تكشف حملها بإحدى بناتها في بلد عربي

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كشفت تينا نولز والدة النجمة بيونسيه الكثير من ذكريات طفولة بناتها، من بينها حملها بإحداهن على ضفاف نهر النيل في مصر، بالإضافة إلى تعرّض المغنية العالمية لتنمّر قاسٍ في صغرها.وقالت نولز في تصريحات إعلامية عن طفولة بناتها الثلاث بيونسيه وكيلي رولاند وسولانج: "اعتقدت أنني سأُرزق بصبي وأردت أن أسمّيه نايلز، لكنني وضعت بنتاً سمّيتها سولانج، واستوحيت اسمها من كتاب أطفال اشتريته في باريس".وكانت سولانج المولودة في حزيران من عام 1986 بعد خمس سنوات من ولادة بيونسيه، قد تحدثت في وقت سابق عن هذه الذكرى قائلةً: "لقد اكتشفت أن والدتي حملت بي في مصر بعد زيارة أهرامات الجيزة".وأكّدت الأم في جانب آخر أنّ بيونسيه كانت خجولة جداً في طفولتها، حتى باتت فريسة سهلة للمتنمّرين، قبل أن تتطور شخصيتها، لتواجه مجموعة منهم حين تعرّضوا لصديقة لها.يُذكر أن بيونسيه ذكرت بعض وقائع التنمّر، على غرار السخرية من حجم أذنيها.