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المرأة

بعد أيام من إعلان خطوبتها بشكل مفاجئ.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها من رجل أعمال معروف! (صور)

Lebanon 24
31-05-2024 | 00:39
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احتفلت الفنانة المصرية ياسمين رئيس بزفافها مساء الخميس، على رجل الأعمال المعروف أحمد عبد العزيز، داخل أحد الأماكن الأثرية بالقاهرة، بعد أيام من إعلان خطوبتها بشكل مفاجئ.
 
 
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وأقيم حفل الزفاف بحضور أهل العروسين والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الفن والمشاهير كان أبرزهم ميرهان حسين، ودنيا سامي، وكريم فهمي وزوجته.
 
 
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وأطلت رئيس بفستان من تصميم نور عزازي، ومكياج ميرنا قزمان، وشعر جوني، وستايلست ندى حسام.

وكانت ياسمين احتفلت بـ"ليلة الحنة" قبل أيام قليلة مع عدد من صديقاتها المقربات بعيداً عن أعين الإعلام.
 
 
ورجل الأعمال أحمد عبدالعزيز عريس ياسمين رئيس الجديد، سبق له الزواج من الإبنة الصغرى للفنانة رغدة، ويعمل في قطاع استكشاف الموارد المعدنية وإعادة تدوير النفايات الصلبة.
 
 
كما أن لديه مشروعاته الاستثمارية الخاصة في البنيان العربي، ويحب الرياضة والصيد، وشغوف بسباق السيارات.

ولم تعلن ياسمين رئيس من قبل عن هوية زوجها الجديد، أو أنها تعيش في قصة حب مع أي شخص بعد انفصالها عن زوجها السابق المخرج هادي الباجوري، في شباط 2022، بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات. (فوشيا)
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