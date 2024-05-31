تعامل معها برومانسية أمام الجميع.. شاهدوا أول ظهور لدانا الحلاني وخطيبها بعد اعلان خطوبتهما رسميًا

بعد أيام من قيامه بطلب الزواج منها في أجواء رومانسية مميزة في إسبانيا، أطلت دانا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني برفقة خطيبها آلان سعد.



وشاركت دانا صورة لهما على إنستغرام، ظهر فيها آلان وهو يحتضنها أثناء نزهتهما في إسبانيا، ويعد هذا الظهور الأول لهما بعد خطوبتهما رسميًا.

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وكانت دانا متواجدة على أحد الشواطئ في اسبانيا، عندما فاجئها خطيبها وتقدم لها بحضور الأصدقاء والمقربين بطريقة رومانسية رائعة.