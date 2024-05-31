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المرأة

بعد أشهر من إعلان خطوبتهما... ممثلة تنفصل عن حبيبها

Lebanon 24
31-05-2024 | 06:18
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كشفت صحيفة "تقويم" التركية ان الممثلَين التركيَين كان يلدريم وبينار دينيز إنفصلا عن بعضهما بعد مُضي عدة أشهر على إعلان خطوبتهما.

وشكّل هذا الخبر صدمة لمحبّي الثنائي التركي، في ظل تضارب الأخبار وإلتزام الثنائي الصمت، مع العلم ان دينيز كانت قد صرّحت في وقت سابق أنها ويلدريم قرّرا أن يبقيا علاقتهما بعيدة عن الأضواء خوفاً من الحسد وأن لا يتم التركيز على علاقتهما أكثر من أعمالهما. (بصراحة)
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