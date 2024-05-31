أفضل التسريحات للشعر الدهني

للحصول على تسريحة ذيل الحصان البسيطة والأنيقة، يمكنك استخدام القليل من الشامبو الجاف والجل. قومي بتطبيق الشامبو الجاف لامتصاص الدهون الزائدة من فروة الرأس، لمنح الشعر مظهرًا منتعشًا. ثم ضعي القليل من الجل على شعرك لتثبيته وجعله ناعمًا.

بعد ذلك، اجمعي الشعر إلى الأعلى واستخدمي ربطة قوية لربطه في مكانه. للحفاظ على التسريحة، استخدمي بخاخ مثبت الشعر لضمان ثباتها طوال اليوم.

تُعد تسريحة "الكعكة الشائكة" من التسريحات الكلاسيكية التي ظهرت في أوائل القرن العشرين، وتظل شائعة حتى اليوم.

للحصول على هذه الكعكة الشائكة، يجب أولاً تمليس الشعر بشكل جيد. يمكنك استخدام مكواة الشعر لتحقيق هذا الأمر، مع التأكد من استخدام منتج حماية الحرارة لحماية الشعر من التلف.

أما الخطوة الثانية٬ فتكون بتجميع الشعر بشكل مرتفع في الجزء العلوي من الرأس وربطه على نحو ثابت، ثم لفه على شكل كعكة حول القاعدة المرتفعة وتثبيته عن طريق دبابيس الشعر.

غالبا ما تكون ضفيرة الأطفال بمثابة حل مثالي للفتاة التي تعاني تزييت الشعر في الجزء الأمامي من الشعر، والطريقة سهلة للغاية، وتبدأ بوضع القليل من الشامبو الجاف على الشعر، ثم تقسيمه وتجديل خصلة من اليمين وأخرى من اليسار.

الضفيرة المالسة المنخفضة هي تسريحة مناسبة وأنيقة للشعر الدهني. من الضروري استخدام جل جيد أو كريم للتصفيف قبل تصفيف الشعر بها، وذلك لضمان أن تكون الضفيرة متماسكة وخالية من العيوب.

الدبابيس يمكن أن تضيف لمسة جمالية رائعة عند استخدامها بشكل صحيح ووضعها بطريقة جذابة على الشعر.

من المهم جداً استخدام القليل من الشامبو الجاف لامتصاص الدهون الزائدة من الشعر؛ ما يساعد على منع انزلاق الدبابيس، ويحافظ على ثباتها في مكانها.

هذا المظهر رائع إذا كان شعرك دهنيًا، بدايًة بللي شعرك بكامله وأضيفي كمية من واقي الحرارة لحماية الشعر من التلف الناجم عن استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

(فوشيا)