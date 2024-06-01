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المرأة
بغطاء على الرأس وبحركات مُثيرة.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتتعرّض للهجوم (فيديو)
Lebanon 24
01-06-2024
|
02:35
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نشرت الفنانة قمر فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وأطلت قمر بفستان طويل ضيق باللون البني وبغطاء على الرأس وهي تُطفئ شمعة وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذي يُصادف في 27 أيار.
وبدت قمر في الفيديو وهي تستعرض فستانها وماكياجها وتقوم بحركات مُثيرة.
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A post shared by Amar (@singeramar)
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وانهالت تعليقات المُتابعين الذين تمنوا لها عيدا سعيدا وكان لافتا تعليق إحدى المتابعات التي انتقدت قمر حيث قالت: "حضرتك عايشة معنا على نفس الكوكب !! وقت عيد ميلاد هلا الناس عم بتموت برفح هل عادي وين النخوة!!!".
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