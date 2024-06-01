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المرأة

في الذكرى الأولى لزواجهما.. الأميرة رجوّة آل سيف بإطلالة الحمل الأولى (صور)

Lebanon 24
01-06-2024 | 04:34
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للمرّة الأولى أطلت الأميرة رجوة الحسين بفستان أظهر حملها الأول من زوجها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وبدت ساحرة بفستان حريري طويل باللون الأحمر، بقصة جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، وتميّز بالثنيات الطولية على التنورة والكمين الفضفاضين والمتوسطيّ الطول، مع ياقة ضيقة مغلقة بالأربطة المنسدلة.
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وكان الديوان الملكي الهاشمي أعلن في شير نيسان حمل الأميرة رجوة، وعلّق الأمير الحسين قائلاً: "الحمدلله رب العالمين.. اللهم تمم لي ولزوجتي الغالية رجوة بكل خير".

وتحدث ولي العهد الأردني أخيراً عن تجربة الزواج والأبوة التي باتت قريبة: ""لا أعلم ماذا عليّ أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء أغراض منذ أسابيع، إن شاء الله إنها مرحلة جميلة".

وأضاف: "الزواج ساعدني أن أكون أكثر هدوءاً، رجوة هادئة، وهنيّة وخفيفة دم، كما أن لديها صديقات في الأردن منذ زمن، لذلك هي معتادة على البلد، وهذا سهّل عليها كثيرًا".

يُذكر أن الثنائي الملكي دخلا القفص الذهبي في الأول من حزيران من عام 2023 الماضي.(لها)

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