ما حقيقة بحث ابنة الراحل سعيد صالح عن فرصة عمل؟

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تدخلت هند، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، لتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة عن بحث شقيقتها مريم عن فرصة عمل داخل الوسط الفني، مؤكدة أنها الابنة الوحيدة لنجم الكوميديا الراحل، وقالت إن الفنانة مريم سعيد صالح صاحبة الشكوى مجرد زميلة عمل، ولكنها ليست ابنة سعيد صالح.وفوجئت هند سعيد صالح بانتشار أخبار تؤكد أن ابنة سعيد صالح تبحث عن فرصة عمل، ولهذا تدخلت عبر حسابها على الفيسبوك لتوضيح الحقيقة وقالت: "الصديقة العزيزة الفنانة مريم سعيد صالح مش بنت الفنان سعيد صالح.. بابا ما خلفش غيري أنا ماعنديش أخوات ولا بنات ولا ولاد".أشارت: "يشرفني طبعاً تكون أختي لأنها شخصية محترمة وبحبها على المستوى الشخصي والفني لكن ده مش حقيقي".وانتقدت هند سعيد صالح تداول وسائل الإعلام للمعلومة دون تدقيق، مؤكدة أن الخبر تم تداوله دون التأكد من أن الفنانة مريم هي ابنة حقيقية للفنان سعيد صالح.يذكر أن الفنانة مريم سعيد صالح أثارت حملة تعاطف معها بعدما طلبت البحث عن عمل داخل الوسط الفني بطريقة غير مباشرة، وكتبت عبر حسابها على موقع الفيس بوك: "يا رب ابعت شغل من عندك".