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المرأة

اسمها الحقيقي وبداياتها الفنية... إليكم أبرز المعلومات عن يارا في يوم ميلادها

Lebanon 24
01-06-2024 | 10:13
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تحتفل الفنانة يارا اليوم بذكرى ميلادها، وفي ما يلي أبرز المعلومات عن بداية مشوارها الفني، ومواهبها التي تستمتع بها بعيداً عن الغناء.

"كارلا نزيه البرقاشي" هو الاسم الحقيقي للفنانة اللبنانية الأصل يارا، وولدت في منطقة دير الأحمر في البقاع لأسرة بسيطة من أب يُدعى نزيه وأم تُدعى رولا، وعن أشقائها فلها أخت تكبرها في العمر، وأخ اسمه ملحم.
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بدأت يارا مشوارها الفني بمساعدة من الملحن طارق أبو جودة الذي قدمها للجمهور، واختار لها اسمها الفني يارا، وقد ظهرت في برنامج العراب مع طارق أبو جودة، وفي عام 199، كما شاركت في برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية، واستطاعت أن تبهر الجمهور ولجنة التحكيم وتفوز بالكأس.

غابت يارا عن الساحة الغنائية لفترة، ثم عادت للساحة الفنية في أولى تجاربها الاحترافية من خلال كليب "حب كبير" عام 2004، وعرضت وقتها بشكلٍ مكثف عبر القنوات الفضائية في هذا الوقت.

في عام 2005 طرحت يارا ألبومها الأول الذي حمل اسم "حب كبير"، وقامت بتصوير هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج المخرجة ليلى كنعان، وبعد نجاح الألبوم، صورت منه أيضاً أغنية "بحلم بعينك" مع المخرج طوني قهوجي.

تمتلك يارا العديد من المواهب المميزة بعيداً عن موهبة الغناء، فلديها مهارات مميزة في طهي الطعام تشاركها مع الجمهور بشكلٍ كبير على السوشيال ميديا، وبجانب ذلك شاركت الجمهور بالعديد من الصور لها، وتغزل الصوف بمهارة أبهرت كل متابعيها.
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