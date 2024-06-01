كيف تتألقين في حفلات الزفاف على طريقة النجمات؟

سواء كنت صديقةً للعروسين أو قريبتهما، ستجدين هنا تسريحة الشعر المناسبة لحضور حفلات الزفاف التي تنتظرك هذا الصيف.

من تسريحات الشعر المموّج إلى ذيل الحصان، ما عليك سوى اختيار تلك التي تتناسب مع أسلوبك لترتقي بإطلالتك الجمالية.

قبل اعتماد أي إطلالة عليك أن تضعي لائحة تضم مكان الاحتفال، الطقس والفستان الذي ستعتمدينه، لتخلقي توازنًا بين إطلالتك الجمالية وأزيائك والمكان الذي اختاره العروسان.

الشعر المموج المرفوع

إذا اخترت فستانًا بتصميم علوي مميز أو ياقة مرتفعة، فأنت بالطبع ترغبين في إظهارها. إذًا ما عليك سوى اعتماد تصفيفة الشعر المرفوع.

عندما نقول مرفوعًا لا نعني دائمًا بأنه مصفف بطريقة جامدة، بل يمكنك اعتماد تسريحة الشعر المموج المرفوع لتحصلي على أسلوب أنيق مع لمسة طبيعية.

تسريحة الكعكة

هل تبحثين عن تسريحة لا تتأثر بالرطوبة أو الهواء؟ الكعكة المرفوعة هي التسريحة المثالية لك.

اعتمديها على طريقة الفنانة ماريتا الحلاني وتألقي طوال السهرة.

تسريحة ذيل الحصان المرفوعة

هذه التسريحة هي المفضلة لدى النجمات اللواتي يعتمدنها لإحياء حفلاتهن.

تسريحات الشعر الريترو

تتحدى موضة تسريحة الشعر الريترو الزمن، لتبقى متربعة منذ ستينيات القرن الماضي على لائحة صيحات موضة الشعر في المواسم كلها.

اعتمديها بكل ثقة، على طريقة النجمة ياسمين صبري. تسريحة بشكل جانبي مع الغرة العالية وخصلات الشعر الويفي، وكللت الإطلالة بوردة باللون الأحمر.

اختاري الإكسسوار الذي يتناسب مع فستانك ومجوهراتك وارفعي الجزء الجانبي من شعرك به، لإطلالة أنيقة.

الشعر الويفي

تتناسب تسريحة الشعر الويفي مع جميع أنواع الشعر. هذه التسريحة تزيد حجم الشعر وتعطيه ملمسًا مميزًا. إن كان شعرك طويلًا أو متوسط الطول، ننصحك باعتمادها إلى زفاف على شاطئ البحر.

تسريحة النصف رفعة

تجمع هذه التسريحة بين الأنوثة والنعومة. إذا كنت ترغبين في الاستمتاع بشعرك الطويل المنسدل على كتفيك مع الغرة المسحوبة إلى الخلف التي تبرز المكياج. (فوشيا)