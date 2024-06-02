بالفيديو: يارا تتلقى مفاجأة رائعة في عيد ميلادها

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تلقت الفنانة اللبنانية يارا مفاجأة رائعة، من طاقم عملها الجديد، والذي تعتزم إطلاقه خلال الفترة المقبلة، بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف الأول من حزيران.وحرص طاقم العمل على الاحتفال بهذه المناسبة، أثناء تصوير يارا فيديو كليب أغنيتها الجديدة داخل الاستديو الخاص الذي افتتحته، ووثقت الفنانة هذه الأجواء الرائعة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".ونشرت صاحبة أغنية "صدفة" مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص أمام قالب الحلوى الممتلئ بالشموع، وسط غناء طاقم العمل لها أغنية "عيد الميلاد"، وكتب على القالب: عيد ميلاد سعيد يارا.وأعربت عن سعادتها الكبيرة بهذه المفاجأة، لافتة إلى أنها تقصدت تصوير الفيديو كليب يوم ميلادها، كاتبة: سعيدة جدا إنو عم صور كليب أغنيتي اللبنانية الجديدة أول مرة باستديو التصوير الخاص فيني وبشركتي، وتقصدت انو يكون نهار عيد ميلادي وشكرا لفريق العمل على هي المفاجأة الحلوة.وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة اللبنانية مع الفيديو، وحرصوا على توجيه التهاني لها معربين عن حبهم الكبير، وجاء في التعليقات: كل عام وأنت الحب والسعادة ومحلية الدنيا، وكل عام وقلوبنا بتكبر فيكي ومعاكي، وكل عام وانتي بخير أحلى يارا بالعالم كتير متحمسين نسمع الأغنية الجديدة.كما حرصت النجمات على تهنئتها بهذه المناسبة، وعلقت سيرين عبد النور: عيد ميلاد سعيد حبيبي، وكتبت شكران مرتجى: عقبال المية يا روحي، بالإضافة إلى غادة عبد الرازق:عقبال مليون سنة يا رب.وكانت يارا أعلنت خلال شهر شباط الماضي افتتاحها لاستديو خاص بها، بالإضافة إلى تحضيرها لألبوم جديد تتنوع أغنياته بين اللهجة المصرية واللبنانية.وشاركت حينها على "إنستغرام" عدة صور لها من داخل الأستديو، معلقة: سعيدة إني انتهيت من تسجيل ألبومي الجديد الخاص فيني اللي آخد فترة طويلة ليصير جاهز للتسجيل، انتظرونا بعد شهر رمضان إن شاء الله، وانتظروا مفاجآة قوية رح تصدر من هالمكان.وكان آخر أعمال يارا الأغنية الخليجية "طالبك بالله" والتي أطلقتها مطلع شهر أيار الماضي على قناتها الرسمية في "يوتيوب"، وهي من كلمات بدر عبد العزيز وألحان أسامة العطار.وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وحصدت مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب" في أقل من شهر واحد. (فوشيا)