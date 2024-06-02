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المرأة

نور الغندور: توم هانكس أمنيتي

Lebanon 24
02-06-2024 | 04:15
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قالت النجمة المصرية نور الغندور، المقيمة ما بين دبي والكويت، إنّ أكبر أمنية تتمنى تحقيقها، وأهم حلم  يظل يراودها في أحلام اليقظة هو الوقوف أما النجم الهوليوودي العالمي "توم هانكس".
 
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وصرحت الغندور بهذه الأمنية على هامش لقائها في "قمة دبي للإعلام العربي"، التي انعقدت أخيراً في دبي، إذ أدار الجلسة الحوارية معها الإعلامي اللبناني وسام بريدي، وكان عنوانها «أعلى نسبة مشاهدة من يحدد؟»،إذ كانت نور «ترينداً» بمناسبة الأعمال التي خاضتها أبرزها عملها الرمضاني «زوجة واحدة لا تكفي»، وصولاً إلى فيلمها الأخير على منصة «نتفليكس» شهر زي العسل (هاني موشن)، الذي تصدّر أبرز الأعمال مشاهدة على المنصة في تاريخها في أكثر من 194 دولة.

وأثنت نور الغندور على تعاونها مع شركة «إيغل فيلمز»، للمنتج جمال سنان، إذ وصفتهم بالفريق الناجح، الذي وَفّر لها كل شيء من عناصر النجاح، بداية من السيناريو القوي، والممثلين الموهوبين الذين لا يدخرون أي جزء من الموهبة في سبيل نجاح أعمالهم.
 
وذكرت نور أنّ هناك الكثير من ردود الفعل التي وصلتها من العديد من النجوم الأتراك الذين أشادوا بفيلمها الأخير، وكذلك الأجانب، إذ وصلتها الكثير من الرسائل الإيجابية.

 
وخلال الجلسة الإعلامية التي أدارها وسام بردي ردت الغندور على سؤال وصف العالمية بالنسبة لها، معتبرة أن العالمية بالنسبة لها ليست شرطاً أن تمثل مع فنان عالمي، بل العالمية هي أن يراها ممثل عالمي ويشاهدها في عمل فني.

الجدير ذكره أن فيلم «شهر زي العسل» من تأليف إياد صالح، من إنتاج «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، من بطولة نور الغندور، الفنان الإيراني المقيم في دولة الكويت محمود بوشهري، قحطان القحطاني، غرور، أمل محمد، مهدي برويز، زمن عبد الله، وآسيا الشمري. (نواعم)

 
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