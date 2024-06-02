بطلة مسلسل "ع أمل" تكشف تفاصيل عن حياتها الخاصة.. تعرّضت للخيانة والتحرّش: "تعقدت"

تحدّثت بطلة مسلسل "ع أمل" الممثلة إلسا زغيب، عن تعرّضها للتحرّش، وقالت عن الحادثة "عقدتني، أنا تعقدت من شي إسمو رجال".

وأضافت زغيب خلال مقابلة، أنّ صورة الرجل بالنسبة إليها أصبحت بمثابة "المرض".

وكشفت أنّ أوّل رجل أحبته، قام بخيانتها، وأضافت "تركتو ومشيت".

ورغم زواجها، وإنجابها طفلين، قالت زغيب إنّ صورة الرجل تغيّرت لديها بعد فترة.